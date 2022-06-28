Болгарию ожидает механизм возвратной пружины, заявил Слуцкий

Москва симметрично ответит Софии на высылку сотрудников российской дипмиссии. Об этом заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Государственный деятель назвал решение Болгарии необоснованным, неразумным и вывихнутым. По словам Слуцкого, шаги подобного плана ожидает механизм возвратной пружины к здравому смыслу, сообщает РИА Новости.

Лидер ЛДПР считает, что вышеназванное решение было принято далеко западнее Болгарии.

Болгарский премьер ранее заявил об объявлении персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России.