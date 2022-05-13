Удары по украинским военным объектам: детали от Минобороны

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесен удар по Кременчугскому НПЗ. Уничтожены резервуары с бензином и дизтопливом,которые предназначались для поставки в ВСУ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация отработала по 153 районам сосредоточения живой силы и военной техники. Под Харьковом поражены две установки РСЗО "Град" и американская РЛС оповещения и указания целей.

Ракетные войска артиллерия поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Ликвидировано шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, уничтожен склад ракетного вооружения в Харьковской области.

В районе Лозовой средствами ПВО сбит истребитель Су-27, пятнадцать украинских БПЛА, перехвачены два украинских реактивных снаряда "Смерч".

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