Уничтожены арсенал и пункты управления ВСУ, сбиты Су-25 и БПЛА

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. По информации на 29 мая, высокоточные ракеты большой дальности уничтожили крупный арсенал ВСУ. Располагался он на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге.

Также за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования удалось поразить 3 пункта управления, а также 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе один украинский самолет Су-25. Произошло это в районе населенного пункта Новогригоровка (Днепропетровская область).

Также уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата. В районе Малой Камышевахи (Харьковская область) перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны рассказали об очередной провокации, которую готовят украинские власти.