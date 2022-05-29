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Ситуация в Донбассе 21 минуту назад

29 мая 2022 12:25

Уничтожены арсенал и пункты управления ВСУ, сбиты Су-25 и БПЛА

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. По информации на 29 мая, высокоточные ракеты большой дальности уничтожили крупный арсенал ВСУ. Располагался он на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге.

Также за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования удалось поразить 3 пункта управления, а также 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе один украинский самолет Су-25. Произошло это в районе населенного пункта Новогригоровка (Днепропетровская область).

Также уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата. В районе Малой Камышевахи (Харьковская область) перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны рассказали об очередной провокации, которую готовят украинские власти.

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