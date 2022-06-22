Уничтожены украинские самолеты, БПЛА, склады, AN-TPQ и живая сила

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. Противник несет очередные потери.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что российские средства ПВО, по данным на 22 июня, за сутки сбили украинский самолет Су-25, а также МиГ-29. Всего с начала спецоперации уничтожено 211 вражеских самолетов.

Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. С начала СВО их уничтожено уже 1308.

Также в результате удара высокоточным оружием уничтожено до 500 украинских военнослужащих.

Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено 11 складов боеприпасов ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Никольское ликвидирована станция артиллерийской разведки AN-TPQ (производство США).