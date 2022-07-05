Высокоточные удары и воздушный бой: брифинг Минобороны России

По словам Конашенкова, в ДНР, Харьковской и Николаевской областях высокоточные ракеты ликвидировали пункт размещения иностранных наемников, четыре склада с боеприпасами и ракетами, два пункта управления ВСУ, а также живую силу и военную технику.

Украинская армия потеряла четыре взвода РСЗО "Ураган" и "Град". В Херсонской области уничтожен артиллерийский взвод гаубиц "Гиацинт-Б".

Авиация, ракетные войска и артиллерия, продолжил представитель Минобороны, уничтожили три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов, радиолокационную станцию ЗРК С-300, а также живую силу и военную технику ВСУ в 63-х районах.

В Херсонской области в воздушном бою российский истребитель сбил украинский Су-25.

Силы ПВО ВС РФ перехватили три украинских БПЛА, три тактических ракеты "Точка-У" в Херсонской области и ЛНР, восемь снарядов РСЗО в Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета.