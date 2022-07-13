СВО: противник несет значительные потери на всех направлениях

Министерство обороны России сообщило о ходе специальной военной операции на Украине. Украинская армия и националистические формирования несут серьезные потери в живой силе и технике на всех направлениях.

Как рассказал в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в районе Николаева высокоточными ракетами уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники. В частности, 59-я мотопехотная бригада лишилась до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений, десяти самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 автомобилей.

В Харьковской области частично уничтожена, а частично сдалась в плен диверсионно-разведывательная группа 242-го батальона территориальной киевской обороны.

За сутки ВКС России нанесли удар по сотням командных пунктов, пунктов управления, огневым позициям и местам дислокации ВСУ.

Российскими истребителями сбиты в воздухе три украинских самолета: Су-25 и Су-24 в небе Донецкой Народной Республики, а также МиГ-29 в Николаевской области. Кроме того, ещё один Су-25 сбит в под Николаевым средствами ПВО. Украина лишилась девяти БПЛА.

По словам Конашенкова над ЛНР и Херсонской областью перехвачено пять баллистических ракет комплекса "Точка-У". В ДНР и ЛНР сбиты в воздухе 18 снарядов РСЗО "Ураган".

Всего с конца февраля украинская армия потеряла 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 БПЛА, 354 зенитных ракетных комплексов, 4050 танков, 744 РСЗО, 3145 орудий и минометов.