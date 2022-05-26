Уничтожены украинские артбатареи, самолет с вооружением, живая сила

За минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено 48 районов сосредоточения живой силы и боевой техники. Кроме того, уничтожено две артбатареи и два склада с боеприпасами в ДНР.

В Николаевской области ликвидирован украинский центр радиоэлектронной разведки. Уничтожено 11 военных и 15 иностранных специалистов с охраной, которые прибыли в качестве инженерно-технического и оперативного состава.

Под Николаевкой уничтожена пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", а в Харьковской области радиолокатор комплекса С-300.

Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по 49 районам сосредоточения живой силы и техники. Уничтожены два минометных расчета и склад с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Всего авиация ликвидировала более 350 бойцов и вывела из строя 96 единиц боевой техники.

Средствами ПВО сбит вертолет Ми-24 под Гусаровкой в Харьковской области. Под Одессой сбит военный транспортник с грузом боеприпасов и вооружения для ВСУ. За сутки уничтожено 13 украинских БПЛА, включая два реактивных Ту-143 "Рейс", произведенных еще в СССР.

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. На воздух взлетели три склада боеприпасов.

Десятая горно-штурмовая бригада ВСУ, которая прибыла для усиления донбасской группировки на станцию Покровск в ДНР, была уничтожена в результате российского удара вместе с техникой.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 БПЛА, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки РСЗО, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

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