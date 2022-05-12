Более чем по 550 районам базирования украинских сил нанесены удары

За минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены четыре пункта управления, два склада с боеприпасами, а также 34 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ, сообщает Минобороны Российской Федерации.

Авиация отработала по ста двадцати районам сосредоточения живой силы и техники. Под Одессой нанесен удар по РЛС С-300, в Краснопавловке уничтожен склад ракет и артиллерии.

Войска ПВО сбили 13 украинских БПЛА. Над островом Змеиный уничтожен один "Байрактар-ТБ2".

В Черниговской области уничтожено более 320 националистов и 72 единицы боевой техники.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. 26 артиллерийских подразделений и 12 командных пунктов уничтожены.

В Харьковской области уничтожен ЗРК С-300. В Раздолье Харьковской области и Славянске уничтожены три пусковые установки РСЗО "Смерч" и два склада с боеприпасами. Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня.

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