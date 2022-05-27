Сбиты украинские МиГ-29 и "Точка-У", уничтожены танки, "Грады", склады

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Бахмута поражена 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. Уничтожено семь командно-наблюдательных пунктов, а также 13 районов сосредоточения живой силы и техники.

В районе Барвенково уничтожены: пусковая установка ЗРК "Бук-М1", а также радиолокатор подсветки и наведения С-300. В Харьковской области нанесен удар по РЛС наведения и целеуказания ПВО.

Оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки нанесли удары по сорока четырем районам сосредоточения живой силы и техники. В результате этих ударов уничтожено более 250 националистов. Выедены из строя 84 единицы боевой техники. В их числе: 9 танков, 5 установок РСЗО "Град", 10 орудий артиллерии и 22 военных автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов в ДНР и Харьковской области.

Российскими средствами ПВО в районе Одессы сбит украинский истребитель МиГ-29. Перехвачена баллистическая ракета "Точка-У" в небе над Луганской народной республикой. Уничтожено восемь беспилотников.

Артиллерия и ракетные войска поразили 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и техники, артиллерийских огневых позиций – 53. В Харьковской области ракетным ударом по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения переправы украинскими военными через реку Северский Донец.

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