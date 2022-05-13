В Великобритании выбрали официальный десерт к юбилею Елизаветы II

В Великобритании подвели итоги общенационального конкурса по приготовлению пудинга. Состязание приурочили к празднованию 70-летия восхождения Елизаветы II на престол, которое страна отмечает в 2022 году. У памятной даты, носящей название платинового юбилея, появился официальный десерт.

Победу в кулинарном поединке одержала 31-летняя копирайтер Джемма Мелвин. Принц Чарльз и его супруга Камилла поздравили ее на своей странице в соцсети, отметив, что она оставила позади многих соперников.

"Трайфл с лимонным рулетом и печеньем амаретти превзошел пять тысяч десертов и стал официальным платиновым пудингом к юбилею Ее Величества", – объявили в Сети принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская.

Джемма Мелвин прокомментировала свой триумф в эфире британского телеканала Sky News, которому призналась, что кулинарные навыки переняла у своей бабушки, а на конкурсный пудинг ее вдохновил десерт со свадьбы королевы Елизаветы II – лимонный поссет, где молоко – один из главных ингредиентов.

Примечательно, что 96-летняя королева Елизавета II станет первым в истории своей страны монархом, отмечающим платиновый юбилей на троне.

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