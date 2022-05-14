Подразделения ВДВ штурмуют опорные пункты противника, утюжат огневые точки. При поддержке минометных расчетов по вражеским позициям методично работают снайперы. Напора националисты не выдерживают – бегут. На брошенных позициях находят интересные документы.

Так, на одной из баз нацполка "Азов" нашли план окружения и захвата города Новоазовска Донецкой народной республики с последующим выходом к российской границе. Судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8 марта. План хорошо проработан: на нем обозначены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях и выдвижение украинских подразделений к Новоазовску, окружение города и выход националистов к границе с Россией. По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты.

Тем временем киевский режим пытается нанести максимальный урон освобожденным населенным пунктам. Командование ВСУ отдает приказы бить по мирным кварталам и выставляет заградотряды, чтобы исключить побег своих бойцов с поля боя. Об этом рассказали украинские военнопленные.

Следственный комитет устанавливает имена командиров, отдающих преступные приказы. Среди них – подполковник ВСУ Андрей Ткачук, начальник командного пункта штаба 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Украины.

Ткачук и другие украинские командиры различного уровня отдавали подчиненным подразделениям преступные приказы об артиллерийских обстрелах нескольких районов Донецка, а также города Ясиноватая. В результате этих действий погибли трое несовершеннолетних, получили ранения 11 мирных жителей, в том числе один малолетний.

Командиры ВСУ пугают жесткими условиями содержания в плену, но те, кто сдался, видят достойное отношение и призывают своих не идти на передовую.

- Не идите, это не ваша война, ничья она. Не нужно идти, друзья, не идите.

- Пусть остановят эту всю войну, чтобы кинули оружие и не воевали.

Армия России уничтожила еще более 600 военных объектов Украины, в том числе пункты управления и склады, сбиты и 13 беспилотников, среди них – "Байрактары".

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 43-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

При этом на освобожденных территориях российская сторона разворачивает масштабные поставки гуманитарной помощи. Очередная колонна привезла больше 40 тонн грузов – продукты и топливо, а также медикаменты.

И если из России помощь идет постоянно, то власти большинства европейских государств блокируют гуманитарные грузы жителям Донбасса и освобожденных районов. Президент французской гуманитарной ассоциации рассказал, что Париж распорядился арестовать средства, собранные для пострадавших в народных республиках. Также подчеркнул – конфликт спровоцировали силы НАТО, поэтому о преступлениях украинской армии на Западе запрещено говорить.

"Жители пострадавших городов в унисон все говорили, почему разрушены дома. Потому что удерживались националистами, и военные Украины брали дома людей и держали как живой щит мирное население для продолжения своих военных действий. На самом деле это не война России с Украиной, это война России с НАТО, но эту войну спровоцировали силы Альянса", – уверен глава французской гуманитарной ассоциации "Помощь детям Донбасса" Эммануэль Леруа.

Несмотря на ограничения, многие европейцы намерены продолжать оказывать помощь жителям народных республик – в тесном контакте с российскими гуманитарными организациями.

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