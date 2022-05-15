Под Харьковом задержан врач, призывавший наносить увечья российским пленным

В харьковском городе Волчанске задержан сын "полевого лекаря" лидера украинских коллаборационистов, врач-инфекционист Виктор Веретенченко.

В ходе обыска у Веретенченко обнаружена и изъята нацистская атрибутика, бюсты украинского националиста Степана Бандеры, а также военачальника УПА (запрещена в России) Романа Шухевича, "полевым лекарем" которого был отец Веретенченко.

Кроме того, в его квартире обнаружена литература, прославляющая нацистов, а также семейные нацистские артефакты, в том числе, жестяной молитвенник кустарного окопного производства с изображением немецкого пистолета-пулемета, датированный 1943 годом, полученный его отцом в награду за участие в рядах УПА (запрещена в России), передает РИА Новости​​​.

При этом Веретенченко заявил, что знает о преступном приказе украинским врачам наносить телесные повреждения российским пленным солдатам.

Задержанный признался, что поддерживал нацистские идеи отца всю жизнь и "коллекционировал" националистическую атрибутику.

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