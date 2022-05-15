В Москве простились с Ренатом Ибрагимовым

В Московской соборной мечети завершилась церемония прощания с певцом Ренатом Ибрагимовым. Как рассказал сын певца Султан, некоторые поклонники прибыли из Казани, где он провел детство и делал первые шаги в карьере.

Ибрагимова называли истинным гражданином России и верным сыном татарского народа, который откликался и помогал всем, кто к нему обращался.

Певец будет похоронен на мусульманском участке Волковского кладбища в подмосковных Мытищах.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове, вскоре семья переехала в Казань, где будущий певец получил музыкальное образование, окончив музыкальную школу и Казанскую государственную консерваторию. Здесь же он начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля.

Широкая известность и любовь публики пришли к артисту после участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи в 1975 году, где он завоевал гран-при.

Ибрагимов работал как в опере, так и на эстраде, в его репертуар вошли шлягеры "Любовь настала", "Наш город", "В краю магнолий" и многие другие. Также снимался в кино, наиболее известным фильмом с его участием стал "Итальянский контракт" 1993 года.

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