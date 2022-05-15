В подвалах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе находятся минимум трое бывших британских военнослужащих. Двое из них служили в Афганистане, заявил Daily Express британский наемник. Он заявил, что британцы якобы отправились на Украину еще до начала российской военной спецоперации, чтобы участвовать в боях против ополченцев Донбасса.

При этом британец, также ранее воевавший в Афганистане, отметил, что все британцы были удивлены интенсивностью конфликта. К тому же он добавил, что Киев направил британцев не на восток, а на юг, чтобы укрепить националистическое подразделение "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела. Боевики "Азова" подозреваются в пытках пленных, убийствах мирных жителей и использовании их в качестве живого щита.

Британский наемник рассказал изданию, что он был с парой канадцев и ничего до марта о своих соотечественниках не слышал. Но в марте он узнал, что они оказались на "Азовстале". По его словам, один из британцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, тяжело ранен. При этом украинцы предупредили британцев, чтобы те оставили последний патрон для себя, потому что никто не хочет попадать в плен.

На 25 марта от украинских вооруженных подразделений было освобождено 93% бывшей Луганской области. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, за исключением "Азовстали" освобожден крупнейший город на побережье Азовского моря – Мариуполь.

Российская военная спецоперация на Украине началась после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании Киева обзавестись ядерным оружием и нежелании выполнять мирные Минские соглашения по Донбассу.

Между тем, президент Украины дал 14 мая интервью итальянскому телеканалу RAI. В нем он заявил, что Киев "никогда не признает отторжение Крыма и автономию республик Донбасса". Владимир Зеленский выразил сожаление, что не услышал ответа из Москвы на свое предложение, определить, кому принадлежит Крым, спустя 10 лет.

На слова Зеленского дал ответ депутат российской Думы от крымского региона Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что позиция Зеленского по Крыму уже неважна. Отказ от любых притязаний на Крым был одним из условий прекращения российской специальной операции на Украине, но Киев ответил на него отказзом. Между тем, по итогам мартовских референдумов в Крыму и Севастополе за вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% севастопольцев.