Евровидение как пример унижения Европы: мнение Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим") прокомментировала победу Украины на конкурсе "Евровидение-2022".

Она призналась, что высмеяла бы результат, если бы ей сказали, что "победит то, что победило" – настолько это "очевидно и уже неприлично". "Мне казалось: Европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили, – отметила Мария Захарова. – Но, оказывается, унижать Европу теперь в тренде, и оказывается, пределов этому унижению нет". Граждане Евросоюза комментировали произошедшее, признаваясь, что такого они не ожидали и что это для них удар, рассказала Захарова. "Это конец всех их воззрений на все то, что они создавали и строили: плюрализм, адекватность, объективность, невмешательство политическое в гуманитарную сферу и так далее", – считает официальный представитель МИД.

На конкурсе, который проходил в Турине, победила группа из Украины Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania. На втором месте – британский исполнитель Сэм Райдер, набравший 466 баллов, тогда как украинским рэперам присудили 631 балл.

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