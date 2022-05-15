Песня про маму стала политической: EBU простила гуцульских рэперов

"Гуманитарным жестом", а не политическим, назвал представитель Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс "Евровидения", призыв украинской хип-хоп группы Kalush Orchestra. С победой на "Евровидении" украинскую группу поздравил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. Никогда еще в истории "Евровидении" не было так, чтобы на аполитичном конкурсе победителей поздравлял высокопоставленный представитель Североатлантического альянса.

Конкурс "Евровидения проходил под девизом "Звучание красоты" (The Sound of Beauty). В финале конкурса 2022 года, который проходил 14 мая в Турине, фронтмен группы Олег Псюк не только поблагодарил зрителей за поддержку Украины, но и призвал прямо сейчас помочь украинскому Мариуполю и "Азовстали". На "Азовстали" сейчас заблокированы несколько сотен военнослужащих украинской армии, иностранных наемников и неонацистов "Азова". До того, как их оттеснили на территории предприятия, они прикрывались мирным населением и устраивали огневые точки в жилых домах Мариуполя. Сейчас представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова направить для эвакуации "раненных солдат и гражданских лиц" с "Азовстали" в Турцию.

Группа Kalush Orchestra с песней "Стефания", так зовут маму солиста группы, стала победителем 66-го международного песенного конкурса. Россия в конкурсе не участвовала в связи с событиями на Украине. Такое решение принял EBU ("Европейский вещательный союз") 25 февраля, пояснил исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло. Также россиян лишили права отдать голоса за понравившихся им участников. На следующий день ВГТРК, Первый канал и радиодом "Останкино" вышли из "Европейского вещательного союза", назвав подобные действия "неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме".

С 11 мая украинская группа стала бесспорным лидером у букмекеров. Вероятность победы Kalush Orchestra оценивалась от 49 до 60%, итальянский дуэт Mahmood & Blanco набирали 14%, а Великобритания и ее представитель Сэм Райдер – 10%.

Победитель "Евровидения" до недавних пор не был известен даже на Украине. Коллектив был создан два года назад. На сцене выступают шестеро: один из них играет на контрабасе, еще один – на свирели. В название Kalush Orchestra легло название родного для музыкантов города Калуш Ивано-Франковской области с населением 66 тысяч человек. Исполненную на конкурсе композиции можно назвать хип-хопом с этническими гуцульскими мотивами и западноукраинским произношением.

Куплеты произносятся быстро и неразборчиво, а в припеве исполнитель просит маму спеть ему колыбельную. Женщина седеет, мужчина взрослеет, но он все равно жаждет слышать мамин голос.

"Эта победа – для каждого украинца!" – заявил Олег Псюк.

Кроме того, Олег Псюк выкрикнул в финале призыв украинских националистов "Слава Украине" и получил из зала отзыв на него.

Это третья победа Украины на "Евровидении". Второе место досталось Великобритании, а третье – Испании. С учетом суммарного голосования жюри и зрителей представители Украины получили 631 балл, Сэм Райдер, ставший вторым, набрал 466 голосов.

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