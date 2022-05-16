Роснедра: освоение шельфа не продвигается из-за отсутствия российских технологий

Освоению шельфовых месторождений мешает отсутствие российских технологий для добычи природных ресурсов. Об этом сообщил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров.

"В Баренцевом и Карском морях много хороших месторождений, но в отсутствие технологий добычи они остаются просто ресурсной базой, – сказал Петров агентству "Интерфакс". – Для государства очень важно смотреть в будущее, продолжать освоение шельфа, заниматься развитием технологий разведки и добычи на шельфе арктических морей".

Руководитель Роснедр отметил, что дополнительного изучения сейчас требует месторождение "Победа" в Карском море. Разведка ведется компанией на участках Федынский и Центрально-Баренцевский в Баренцевом море.

В море Лаптевых идет доразведка Центрально-Ольгинского месторождения, расположенного на Хатангском участке. По результатам бурения скважины на этом участке в 2017-2018 годах была подтверждена нефтегазоносность акватории моря Лаптевых.

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