Новым премьером Франции стала министр труда

Премьер-министром Франции станет Элизабет Борн, занимавшая ранее пост министра труда, занятости и интеграции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Ранее глава кабинета министров страны Жан Кастекс передал президенту Франции прошение об отставке, Эммануэль Макрон прошение принял.

61-летняя Борн станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра.

Она одна из самых опытных министров, руководила министерствами экологического перехода и транспорта, а ранее занимала руководящие посты в частных компаниях. Новый премьер имеет специальность инженера.

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