Матвиенко: мы видим, как пытаются запретить все русское, включая веру

В ходе парламентских встреч, обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сегодня, когда на Россию оказывается жесткое давление со стороны недружественных стран, когда под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации, когда решается будущее России, ее судьба на многие годы вперед, людям особенно важно услышать мудрое пастырское слово.

Она подчеркнула, что санкции вводятся не только в области политики и экономики, они стали распространяться и на культурную, и на духовную сферы.

"Мы видим, как пытаются запретить и отменить все русское, включая и веру. С Украины приходят свидетельства о гонениях на священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. А киевские власти на законодательном уровне предложили запретить деятельность канонической православной церкви на территории Украины и разорвать тем самым многовековую духовную связь наших стран, наших людей", – заявила она.

Как сообщалось, в ответ на начало Россией специальной военной спецоперации по освобождению Донбасса и денацификации Украины, страны Запада ввели беспрецедентное число санкций в отношении нашей страны – на сегодняшний день их насчитывается порядка десяти тысяч.

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