Россия всегда открыта для мирных переговоров, однако Украине они, похоже, не интересны, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси.

Российский политик особо отметила, что Россия сделала все, чтобы разрешить внутриукраинский конфликт мирным путем. Однако Киев захотел заполучить ядерное вооружение, а также начал накапливать силы, чтобы устроить новое наступление на Донбасс, пишет агентство РИА Новости.

"Нам не оставили другого выхода, выбора, чтобы обеспечить свою безопасность. Украину использовали для того, чтобы сдерживать развитие России", – добавила Матвиенко.

Напомним, Вооруженные силы РФ начали операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. За это время российские военные ликвидировали 184 украинских самолета, 128 вертолетов, 1070 дронов, 3 342 бронемашины, 1 738 артиллерийских орудий.