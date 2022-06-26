Матвиенко: НАТО воюет руками украинцев

Не Украина сражается с Россией, а коллективный Запад и НАТО воюют с РФ руками украинцев, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Если бы Запад захотел, то смог бы усадить Киев за стол переговоров, заявила политик в интервью белорусскому телеканалу. Но у него другие цели.

Матвиенко выразила благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко. Так как Минск сыграл большую роль в организации переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы благодарны Белоруссии за это, благодарны президенту Белоруссии за его такую четкую, внятную позицию, которая не меняется в зависимости от тех или иных ветров", – добавила председатель СФ.

По словам политика, Россия будут вести переговоры только на тех условиях, которые были заявлены в целях специальной операции, потому что именно Украина "перешла красную черту".