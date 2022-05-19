Россия и Запад: есть ли шанс возобновить диалог? Комментарий Валентины Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что диалог России и западного мира может быть вновь начат после того, как на Украине закончится спецоперация. Политик подчеркнула, что не сомневается в ее успешном завершении.

При этом Матвиенко отметила, что Москва открыта для диалога, передает РИА Новости. Он должен строиться на основе международного права и на взаимном уважении, а не на придуманных кем-то правилах, подчеркнула она. Диалог этот должен обеспечить всеобщую, равную, неделимую безопасность на европейском континенте, отметила спикер Совета Федерации.

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