Двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в Махачкале

В ходе контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы ликвидированы два участника незаконных вооруженных формирований, об этом стало известно утром 18 мая.

По данным, которые приводит "Интерфакс", ссылающий на собственный источник, личности злоумышленников установлены. Как уточняет ТАСС, у уничтоженных боевиков было самодельное взрывное устройство.

Напомним, что особый правовой режим был введен в одном из районов столицы Дагестана в ночь на среду.

Подробности операции, проведенной силовиками, уточняются.

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