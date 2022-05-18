Российская армия получит лазерное и электромагнитное оружие

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что зенитные ракетные комплексы ПВО-ПРО С-500 "Прометей" начали поступать на вооружение российской армии. Об этом Борисов рассказал в среду на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Разработчик ЗРК нового поколения концерн "Алмаз-Антей" заявлял, что "Прометей" способен уничтожать спутники и гиперзвуковые цели в ближнем космосе.

В Минобороны России ранее пояснили, что ЗРК С-500 должен стать основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам Борисова, боевой лазерный комплекс "Пересвет" также уже серийно поставляется в Вооруженные Силы России. "Пересвет" способен ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров.

Более того, рассказал вице-премьер, новые российские лазерные системы могут поражать цели теплом. Это достигается за счет на порядок большей мощности излучения, чем у "Пересветов". Борисов сообщил об испытании лазера, который на расстоянии 5 километров за 5 секунд "просто-напросто сжег" БПЛА-мишень.

Далее Борисов рассказал, что российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) получили высокоточные снаряды с самонаведением.

"Новые системы, которые приходят им на смену в калибре 122 и 300 миллиметров, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось, сегодня обладают атрибутикой высокоточного оружия", – пояснил вице-премьер.

В целом, рассказал Борисов, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на "новых физических принципах" – лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.

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