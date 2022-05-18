Россия применила на Украине новый лазер, который мощнее "Пересвета"

В спецоперации на Украине Россия применяет лазерное оружие, в числе которого комплекс "Задира". Он способен поражать цель на расстоянии до пяти километров и мощнее "Пересвета". Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире одного из федеральных каналов.

Комплексы лазерного оружия начинают поступать в армию. Первые образцы уже используются в ходе спецоперации, отметил государственный деятель.

Борисов рассказал подробности о "Задире". Лазерный комплекс нацелен на физическое поражение объекта на расстоянии до пяти километров. Оружие прожигает цель тепловым воздействием.

Комплекс "Задира" полезен тем, что способен свободно сбивать беспилотники различного класса. Это позволяет избегать расходования дорогостоящих ракет типа "Тор" и "Панцирь".

Ранее Юрий Борисов рассказал подробности о "Пересвете". Лазерный комплекс способен ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до полутора тысяч километров.

Президент России Владимир Путин говорил о "Пересвете" во время Послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

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