Как работает лазерный "Задира", применяемый Россией на Украине

Об использовании новейшего лазерного комплекса на этой неделе рассказал вице-премьер России Юрий Борисов, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание". Замглавы правительства не стал раскрывать подробности боевого применения этого оружия. Однако упомянул, что система буквально сжигает летательные аппараты. При чем, делает это на большом расстоянии.

"На дальности 5 км в течение 5 секунд беспилотное средство было просто сожжено и прекратило свое существование. Я говорю это к тому, что на подходе система вооружения, которая будет работать на новых физических принципах и определять боеспособность наших вооруженных сил в будущем", – рассказал Юрий Борисов.

"Задира" действует со скоростью света. Лазерный луч практически мгновенно достигает цели, и его невозможно перехватить. Очень важно отметить, что стоимость одного выстрела лазером существенно ниже, чем применение зенитных ракетных комплексов. А боеприпасы, при этом, неограниченны. Выстрелы производятся по мере накопления энергии. "Задира" хорошо показала себя в борьбе с беспилотниками. Лучи лазерного комплекса наносят физическое поражение воздушным объектам, разрушают элементы их конструкции. Спектр применения данного оружия широкий – это практически любые воздушные цели.

"Наши ядерщики научились концентрировать необходимую энергию для поражения соответствующего вооружения практически за мгновение. Любой физик-ядерщик и даже журналист заподозрит в этом нечто миниатюрное, какой-то ядерный реактор. Полагаю, на этом и основано действие "Пересвета" и "Задиры". Я думаю, что на коллективный запад это повлияет отрезвляюще", – отмечает Александр Хроленко, военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня".

Кроме "Задиры", в лазерный арсенал российской армии входят самоходная установка "Пересвет" и средства защиты авиатехники от поражения ракетами с оптическими головками самонаведения. Ученые совершенствуют технологии создания мощных лазеров различных типов. Ведутся работы по наращиванию мощности "Пересвета". Сейчас этот комплекс "ослепляет" объекты. А вот новое поколение лазеров уже прожигает цели.

За последнее десятилетие Россия добилась значительного прогресса в развитии боевых лазерных технологий. В ближайшей перспективе наша армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.