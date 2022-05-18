На Украине уничтожена батарея американских гаубиц

Батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства была уничтожена российскими войсками в районе населенного пункта Подгорное, об этом сообщили в Минобороны России в среду, 18 мая.

Отмечается, что удар по поставленным из США орудиям был нанесен силами ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, ракетчики и артиллеристы поразили 76 пунктов управления, более 420 районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также – свыше 140 позиций, на которых были развернуты орудия и минометы ВСУ.

По последней информации, которую приводят в российском оборонном ведомстве, с момента начала специальной военной операции, уничтожено 1548 украинских орудий и минометов.

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