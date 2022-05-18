Прогноз Мединского: Швеция растеряет суверенитет вслед за Украиной

Швеция, вступив в НАТО, утратит часть своего суверенитета. В этом уверен помощник президента России Владимир Мединский.

Своими мыслями государственный деятель поделился во время просветительского марафона "Новые горизонты". Мединский обратил внимание на то, что в настоящее время у Швеции очень маленькая армия, больше такой не будет, сообщает ТАСС.

Любая страна, вступая в Североатлантический альянс, добровольно отказывается от своего суверенитета в военной политике, подчеркнул помощник президента.

Высказался Владимир Мединский и об ограниченном суверенитете Украины. В России понимают, что одним из центров принятия решений для Киева являются его западные друзья, отметил политик.

По мнению государственного деятеля, Украина продолжит военные действия. Политика киевского режима, отметил Мединский, противоречит подлинным интересам собственной страны.

Ранее министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление страны в НАТО.

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