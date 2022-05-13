Что изменится, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что случится в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, это изменит всю ситуацию.

Государственный деятель обратил внимание на то, что для России Североатлантический альянс дружественным не является. Швеция и Финляндия, в свою очередь, выбрали присоединение к вражескому для российской стороны союзу. "Вы можете сами сделать вывод", — отметил Полянский.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев также высказался насчет сложившейся ситуации. По его словам, в случае вступления в НАТО двух государств России будет сложнее продвигать интересы регионального сотрудничества. Кроме того, усложнится противостояние натоцентричной позиции в ряде сфер. В их числе экология, энергетика, приграничное сотрудничество, сообщает РИА Новости.

Финляндия и Швеция заговорили о присоединении к НАТО на фоне спецоперации. В Североатлантическом альянсе, в свою очередь, заявили, что будут рады этому.

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