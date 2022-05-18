Американский генерал перепутал кадры из игры с действиями ВСУ

Американский генерал в отставке, а ныне работник телеканала MSNBC Барри Маккафри, выдал кадры из видеоигры за успехи украинской армии. Ими он поделился на своей странице в соцсети. На это обратило внимание Fox News.

Маккафри посчитал, что кадры из Arma 3 — это поражение российского самолета украинским ПВО. При этом генерал в отставке обратил внимание на то, что ракета является британской, а оружие Соединенного Королевства стало настоящей угрозой.

На ошибку Барри Маккафри обратил внимание один из пользователей соцсети. Бывший генерал чуть позже видео удалил, но скриншот успел разлететься по Сети.

Американский журналист Бекет Адамс заподозрил Маккафри в некомпетентности. Он не понимает, как генерал в отставке, имеющий военный опыт, мог перепутать кадры из видеоигры с реальностью.

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