Появились уточненные данные о жертвах обстрела Курской области

По предварительной информации, которую приводит ТАСС, в результате обстрела населенного пункта Теткино в Курской области, произошедшего утром в четверг, 19 мая, ранения получили два человека, один из них скончался.

Агентство, ссылающееся на источник, отмечает, что пострадали не местные жители, а сотрудники транспортной компании.

Напомним, что ранее глава региона Роман Старовойт сообщал о том, что в результате обстрела со стороны Украины был убит водитель, доставивший сырье на спиртзавод. Губернатор также отметил, что есть раненые, однако не уточнил их количество.

Помимо этого, стало известно, что несколько боеприпасов попали на территорию спиртзавода – речь идет как минимум о семи снарядах, сейчас там работают саперы.

Также есть разрушения и в самом населенном пункте – поступали данные об очагах возгорания и нескольких поврежденных домах.

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