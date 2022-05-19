Очередная украинская атака закончилась трагедией

Утром 19 мая с территории Украины был обстрелян поселок Теткино в Курской области. Погиб один человек, водитель фуры из Воронежской области. Еще один водитель, также из-под Воронежа, был ранен и отправлен в больницу. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт. В самом поселке пострадавших нет, однако были повреждены несколько домов, а также здания на территориях спиртзавода и сахарного завода.

Атаки на приграничные районы Курской области продолжаются. В Глушковском районе за последние сутки снова были обстреляна Алексеевка и дважды Теткино. Очередная атака, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией: есть как минимум один погибший среди гражданского населения. Об этом утром 19 мая сообщил губернатор Роман Старовойт.

По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. По этому объекту было нанесено несколько ударов. Есть также раненые, им оказывается первая помощь. Роман Старовойт немедленно выехал в район и уже поделился фотографиями с места событий. Сейчас в поселке ликвидируют возгорания, пострадало несколько домов, есть сообщения о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте, работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление. Всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь, сообщает губернатор.

Погибший водитель – не местный житель. Как рассказала по телефону глава Теткинского сельсовета Галина Градинар, это был приезжий, он прибыл на предприятие "Курскпродукт". К этому часу уже известно: погибшего звали Василий Мерзликин, это житель Новоусманского района Воронежской области. Губернаторы Курской и Воронежской областей выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Среди местных жителей пострадавших нет. В поселке Теткино повреждены фасады и окна домов, автомобили. В целом обстановка напряженная, но паники нет. Работают саперы, пограничные службы и администрация района. Сейчас в поселке восстанавливают подачу электроэнергии. В целом ситуация под контролем.

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