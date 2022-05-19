В Анапе мужчина погиб при падении со скалы

В Анапе 41-летний мужчина погиб после падения с высокого склона, передает РИА Новости.

18 мая недалеко от популярной среди туристов лестницы к морю 800 ступеней жители поселка Супсех обнаружили тело погибшего. Мужчина сорвался с высоты и получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Спасатели Анапского отряда краевой службы "Кубань-СПАС" спустили тело с крутого склона. Детали происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.