Оспа обезьян добралась до Швеции и Италии

В Италии и Швеции зафиксированы первые случаи заражения человека оспой обезьян.

В настоящее время специалисты выясняют, где и как заразился житель Стокгольма, а также есть ли в стране другие инфицированные. Заболевание у пациента протекает в легкой форме, ему была оказана необходимая помощь, уточняет ТАСС.

Гражданин Италии находится в изоляции в удовлетворительном состоянии. Устанавливаются его контакты, передает РИА Новости. Известно, что молодой человек недавно вернулся с Канарских островов.

Ранее сообщалось, что случаи заболевания оспой приматов были выявлены в Великобритании, Португалии, Испании и США. В Роспотребнадзоре сегодня заверили, что в России нет случаев заражения, а риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается человеку от животных и между людьми. Большинство заболевших выздоравливают за несколько недель, однако возможны осложнения. Среди симптомов: лихорадка, сыпь, головная и мышечная боли, увеличение лимфоузлов и истощение.

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