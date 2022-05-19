"Страшно видеть": Запад начал замечать собственные проблемы

Власти США не хотят поставлять на Украину реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Это связано с тем, что в Белом доме опасаются ударов по российской территории. А некоторые американские сенаторы и вовсе предлагают потратить деньги на собственных граждан. В стране – продолжается острая нехватка детских смесей. Экономический кризис набирает обороны и в Европе.

Чтобы выжить приходится обращаться за едой в благотворительные организации. Власти английского города Истборн первыми в стране решили объявить режим ЧС из-за резко возросшего уровня бедности.

"Наши продовольственные банки работают на пределе возможностей. Страшно видеть, как большое количество людей скатывается в бедность из-за действий правительства. Мы говорим властям: "Вам нужно проснуться и принять серьёзные меры", – сетует член городского совета г. Истборн Джош Бабаринде.

Кризис стоимости жизни охватил всю Великобританию. Из-за роста цен на энергоносители инфляция разогналась до рекордных за последние 40 лет показателей.

"Я вынужден менять свой образ жизни, ограничивать себя в чём-то, чтобы заплатить по счетам".

"Цены на еду и другие товары достигли абсурда. Я осталась без гроша в кармане".

А жители США некоторые товары готовы купить по любой цене. Лишь бы они были в наличии. Для решения проблемы дефицита детских смесей Белому дому даже пришлось прибегнуть к закону времён Корейской войны и объявить операцию под названием "Летучая формула". Завозом детского питания из-за границы будет заниматься Пентагон. Нехватка смесей возникла из-за отзыва крупной партии после выявления бактериальной инфекции, а также проблем с цепочками поставок и роста цен.

"Эта мера не поможет сразу же справиться с дефицитом. Мы ждём от властей действий и ответов. Пострадало уже большое количество людей", – говорит главный врач клиники Джессика Шеперд.

Но вопросов пока что становится всё больше. В том числе – по поводу накачки Украины оружием на рекордную сумму.

"Если у нас прокси-война, и мы собираемся выделить Украине 40 миллиардов долларов, потому что мы хотим выглядеть модно с сине-жёлтыми лентами, может быть, нам провести хотя бы дебаты по этому поводу?", – задается вопросом член Палаты представителей США Чип Рой.

Ещё один сенатор – Рэнд Пол – посоветовал администрации Байдена направить миллиарды долларов на нужны собственных граждан. В противном случае речь пойдет об угрозе национальной безопасности и даже – финансовом крахе Соединенных Штатов.

"Мы не можем обанкротить собственное государство, приняв участие в очередном иностранном конфликте. На фоне государственного долга в 120 процентов ВВП, безудержной и невиданной с 1980-х годов инфляции и значительных перебоев в цепочке поставок Соединенные Штаты должны сперва сделать так, чтобы собственная экономика стала надежной, и лишь потом помогать другим государствам", – заявил Рэнд Пол.

Но в Белом доме по-прежнему говорят об отправке оружия на Украину. Впрочем, не бездумном. Как сообщает издание Politico, Джо Байден не спешит исполнять просьбу Киева о поставках высокоточных реактивных систем залпового огня. В Вашингтоне опасаются, что технику могут использовать для нанесения ударов по России.

Отказываться от конструктивных отношений с Москвой не планирует Турция.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна проводит сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. А вот по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО турецкий лидер высказался гораздо более категорично.

"Мы сказали нашим друзьям, что мы скажем "нет" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации. Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны", – заявил Эрдоган.

В ответ Анкаре из Вашингтона звучит конфронтационная риторика. Председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес пригрозил Турции отказом в поставках истребителей F-16, если Анкара не поддержит принятие Финляндии и Швеции в НАТО.

Он выразил сомнения в надёжности Турции как союзника США после того, как она отказалась присоединиться к антироссийским санкциям. Своё видение причин украинского кризиса – у Франции. Газета The Times привела в пример слова бывшего министра иностранных дел Пятой республики Юбера Ведрина, который возложил ответственность за конфликт на западных политиков.

Альтернативная точка зрения в Европе продолжает звучать в том числе и благодаря российским СМИ. Как показало исследование одной из американских НКО, новостной контент RT и Sputnik продолжает активно распространяться в западных соцсетях. И это несмотря на все запретительные меры, которые были введены против этих изданий.

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