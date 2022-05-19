Уточнен разрушительный потенциал "Сармата"

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна уничтожить половину берега того континента, который не понравится России. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

Высказался государственный деятель и о ракетах "Ангара". По его словам, все они отправлены на космодром Плесецк, сообщает РИА Новости. Рогозин обратил внимание на то, что в настоящее время пуски ракет "Ангара" идут по линии Минобороны. Именно военное ведомство выступает заказчиком.

20 апреля из шахты на космодроме Плесецк был осуществлен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Его провели в рамках государственных испытаний.

"Сармат" заменит ракеты "Воевода". В Минобороны сообщали, что новый носитель способен поражать цели на больших дальностях. Для этого он использует различные траектории полета.

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