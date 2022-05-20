СК расследует обстоятельства обстрелов сел в Курской области

Сотрудники Следственного комитета проведут расследование обстоятельств, при которых накануне в Курской области были обстреляны населенные пункты Алексеевка и Дроновка.

В пятницу, 20 мая, в ведомстве заявили, что правоохранительные органы намерены установить лиц, которые причастны к совершению указанных преступлений, и привлечь их к уголовной ответственности.

Напомним, что минометный огонь по приграничным селам велся с территории Украины. Ранее сообщалось о том, что в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что это были не единственные населенные пункты Курской области, обстрелянные в минувший четверг украинскими силовиками – утром 19 мая был нанесен удар по Теткину.

Жертвой обстрела стал водитель из Воронежской области, доставивший сырье на местное предприятие, его земляк и коллега получил ранение и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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