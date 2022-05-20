Киев жалуется на то, что Запад не дает желаемого

Вооруженные силы Украины нуждаются в западных поставках ракетных систем залпового огня, заявил Андрей Ермак. Глава Офиса президента подчеркнул, что Украине нужно любое тяжелое вооружение, высокоточные ракеты и БПЛА, боеприпасы и амуниция, средства противовоздушной обороны.

"Самое важное, мы все еще ждем РСЗО. Эту аббревиатуру я буду помнить всю оставшуюся жизнь", – сказал он, выступая по видеосвязи в одном из экспертных центров Вашингтона. К сожалению Ермака, страны Запада не спешат принести ему на блюдечке всего, чего душа пожелает.

Между тем, он настаивает на том, что поставки должны идти без всяких ограничений по срокам и количеству, экстренно и немедленно. У Украины еще есть шанс на полное освобождение, по мнению Ермака. С помощью западных смертельных посылок, тяжелого и дальнобойного оружия киевский режим намерен "освобождать" Херсон и Крым, республики Донбасса.

"Мы должны вернуть свое. Это Херсон, Донецк, Луганск, Севастополь. Это суверенитет и территориальная целостность Украины, это не разменная монета", – цитирует Ермака РИА Новости.

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