Германский политик Оскар Лафонтен дал интервью Junge Welt, в котором прямо обвинил США и НАТО в эскалации украинского кризиса. По мнению бывшего лидера СДПГ, западные политики слишком долго игнорировали интересы России в сфере безопасности.

Москва 20 лет говорила на весь мир о невозможности вступления Украины в НАТО, настаивала на своем категорическом несогласии с размещением американских ракет у своих границ. Это прямая параллель ситуации с Кубой, считает Лафонтен.

"Аргумент о том, что каждое государство может решить для себя, к какому союзу оно присоединится, ложный. Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой", – отмечает Оскар Лафонтен. А решение властей США выделить 40 миллиардов долларов для поддержки Украины только затянет кризис.

Кроме того, немецкий политик раскритиковал антироссийские санкции, убивающие на корню экономику. Мы стреляем себе в ноги, заявил Лафонтен, указав на резко снижающуюся конкурентоспособность компаний ФРГ.