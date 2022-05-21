Жена Зеленского "сдала" мужа во время совместного интервью

Елена Зеленская, заявила, что ее супруг не пишет тексты своих выступлений лично. Жена президента Украины в интервью отметила, что Владимир Зеленский всегда отдает эту работу спичрайтерам. Специалисты пишут речи для него, исходя из озвученных пожеланий и тезисов, которые надо грамотно изложить на бумаге, сообщает РИА Новости.

В ходе того же совместного интервью украинскому телеканалу Владимир Зеленский заявил, что его стране нужна армия, численностью больше, чем сейчас. По его словам, на начало спецоперации в ВСУ было 120 тысяч бойцов, а с учетом других силовых структур – более 250 тысяч. "Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы, 700 тысяч людей, которые воюют", – заявил Зеленский.

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