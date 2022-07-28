Захарова: мировая аудитория больше не воспринимает президента Украины

Запас созданного Западом образа президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан, мировая аудитория больше не воспринимает этот образ, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на то, что в западных СМИ все чаще упоминают супругу украинского президента Елену Зеленскую.

"Ее визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна: Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили", – отметила Захарова.

Между тем "военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы", а создать "новый формат общения" на Западе так и не смогли. "Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают", – заключила Захарова.