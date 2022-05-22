Швейцария сняла санкции с "Еврохима" из-за смены бенефициара

Швейцария отменила санкции против "Еврохима", поскольку Андрей Мельниченко вышел из списка владельцев и совета директоров компании, сообщает газета Tages-Anzeiger со ссылкой на письмо Государственного секретариата экономики Швейцарии.

По данным газеты, новым владельцем "Еврохима" стала жена Мельниченко Александра. Власти Швейцарии не имеют доказательств того, что компания принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями. В связи с этим у правительства Швейцарии больше нет оснований для ограничений деятельности "Еврохима".

Мельниченко попал по санкции Швейцарии и Евросоюза в марте, ему запрещен въезд в ЕС, активы предпринимателя заморожены.

До введения санкций Мельниченко контролировал 90% головной компании EuroChem Group AG.

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