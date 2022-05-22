В ДТП во Владимирской области погибли два человека

Во Владимирской области 22 мая в районе Суздаля произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

Как пишет "Комсомольская Правда" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владимирской области, инцидент произошел утром 22 мая на 244 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Суздальском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста" при движении со стороны Иваново выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Киа Сид". В результате аварии на месте происшествия погибли водитель 2001 года рождения и 1998 года рождения. Также пострадал пассажир "Киа" 2001 года рождения, он госпитализирован.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

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