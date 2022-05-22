Женщина и годовалый ребенок были госпитализированы после пожара в жилом доме

21 мая произошел пожар в квартире одного из 5-этажных домов во Владимире. В результате происшествия женщина и годовалый ребенок были госпитализированы с ожогами.

По предварительной версии, возгорание случилось на втором этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Строителей в микрорайоне Оргтруд города Владимира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых детей. Уточняется, что для ликвидации последствий возгорания привлекалось 7 единиц техники и 19 человек личного состава. В настоящее время причина происшествия устанавливается.

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