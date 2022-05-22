Рада проголосовала за выход из соглашения об увековечивании памяти героев Великой Отечественной

В воскресенье депутаты Верховной рады Украины проголосовали за выход страны из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил депутат рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как известно, 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшимся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

По словам главы государства, для достижения цели необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

Все военные преступники, ответственные за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса, предстанут перед судом.

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