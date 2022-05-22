На Украине запретили Z и V

Украинские власти хотят запретить использование букв Z и V. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада. Об этом написала в своем Telegram-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

В документе указано, что нельзя заменить в словах буквы З, В, С и Ф на Z и V, а также визуально выделять эти латинские буквы.

Напомним, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский направил законопроект о запрете символов российской армии на доработку. Глава государства предложил не наказывать за использование Z и V в музеях, на тематических выставках, во время исторических реконструкций, в учебниках.

Ранее запретили использовать символы Z и V в Литве, Эстонии, Латвии и Молдавии. Кроме того, несколько стран ввели ограничения на использование этих букв.

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