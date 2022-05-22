На Кубани 7 человек получили ожоги из-за взрыва газа в баллоне во дворе частного дома

В Туапсе во дворе частного дома произошел взрыв газа в баллоне во время разжигания костра. В результате инцидента семь человек получили ожоги.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, 22 мая восемь человек находились за столом во дворе дома и разжигали костер. Так, в 25-30 метров от стола располагались два газовых баллона. Затем один из газовых баллонов взорвался. Семь человек получили ожоги различной степени тяжести.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Розы Люксембург. На место происшествия выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора. В настоящее время на месте работают следователи.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.