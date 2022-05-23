Медведчук дал показания против Порошенко

Задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) политик Виктор Медведчук дал показания в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко. Как заявили в ведомстве, информация касается уголовных дел о выводе из госсобственности нефтепровода "Самара – Западное направление" и о поставках угля из Луганской и Донецкой народных республик.

"Описывая сущность схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко", – сообщается в Telegram-канале СБУ.

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ее деятельность была приостановлена на Украине) Виктор Медведчук обвиняется в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году он организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.