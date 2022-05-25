Дело Порошенко-Медведчука: на допрос вызваны Аваков, Турчинов и Яценюк

На допрос по делу о поставках на Украину угля из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала экс-главу МВД страны Арсена Авкова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Как известно, в рамках этого уголовного дела в госизмене обвиняются экс-президент Украины Петр Порошенко и оппозиционный политик Виктор Медведчук.

По данным местных СМИ, допрос бывших представителей украинской власти был запланирован на 19 мая. В повестках говорится, что их вызывают для дачи показаний по уголовному делу о поставках на Украину угля из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В качестве обвиняемых по делу проходят Петр Порошенко, Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

Кроме того, на допрос в СБУ ждут Максима Тимченко – гендиректора крупнейшей на Украине энергетической корпорации ДТЭК, подконтрольной самому богатому бизнесмену страны Ренату Ахметову.

Как сообщалось, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, которого задержали в начале апреля, дал показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале СБУ, Медведчук раскрыл детали согласования в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины в Донецкой и Луганской народных республиках.

По его словам, в закупках принимали участие все представители госаппарата, включая занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко, министров и руководителей правоохранительных ведомств, среди которых занимавший тогда пост главы МВД Арсен Аваков.

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