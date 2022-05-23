Казус суверенитета: Захарова – об особом статусе поляков на Украине

Глава Департамента и печати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала казусом суверенитета внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, которое анонсировал Владимир Зеленский.

"Казус суверенитета, иначе не скажешь", – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также отметила, что "суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос – не как его сохранить, а кому отдать".

"Есть и второстепенные, из него вытекающие – за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме", – пишет она.

Захарова подчеркнула, что под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, "восемь лет стреляя по своим же, а теперь еще и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны".

Как сообщалось, ранее во время визита на Украину польского лидера Анджея Дуды Зеленский сообщил о намерении подписать соглашение с Польшей, упрощающее пересечение границы​​​. Кроме того, депутат Верховной рады Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский внесет на рассмотрение законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.

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